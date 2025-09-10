Популярная ведущая прикрыла обнаженное тело пеной на фото

Итальянская ведущая Дилетта Леотта снялась в откровенном виде в ванной

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN поделилась кадрами, сделанными летом. На одном из них она предстала в ванной с панорамным окном. 34-летняя знаменитость лежала в воде, прикрыв обнаженное тело пеной.

В то же время она продемонстрировала фото, где позировала в бассейне под открытым небом в слитном черном купальнике в белый горох с глубоким декольте.

