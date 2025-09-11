Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:52, 11 сентября 2025Культура

Басков оценил жесткие методы Долиной в обучении певцов

Басков выступил в защиту жестких методов Долиной в обучении певцов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Эстрадный певец Николай Басков оценил «жесткую» методику певицы Ларисы Долиной по обучению вокалу. Его цитирует Пятый канал.

Артист подчеркнул, что его коллега «может себе позволить делать то, что она считает нужным». «Потому что она дает самое главное — она дает тот уровень профессионального артиста, в котором человек потом находит свою профессию. А если это "сюсю-мусю", приходишь к педагогу, денежку принес, тебя 20 тысяч раз послушают, денежку опять возьмут, и чем ты хуже будешь петь и дольше, тем для педагогов многих лучше», — заявил Басков.

Исполнитель подчеркнул, что Долиной «это ничего не надо, она хочет результат». «Поэтому она имеет право за результат требовать то, что она требует», — заключил певец.

Ранее бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын резко отреагировал на слова продюсера Виктора Дробыша, раскритиковавшего методику артистки по обучению вокалу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости