Басков оценил жесткие методы Долиной в обучении певцов

Басков выступил в защиту жестких методов Долиной в обучении певцов

Эстрадный певец Николай Басков оценил «жесткую» методику певицы Ларисы Долиной по обучению вокалу. Его цитирует Пятый канал.

Артист подчеркнул, что его коллега «может себе позволить делать то, что она считает нужным». «Потому что она дает самое главное — она дает тот уровень профессионального артиста, в котором человек потом находит свою профессию. А если это "сюсю-мусю", приходишь к педагогу, денежку принес, тебя 20 тысяч раз послушают, денежку опять возьмут, и чем ты хуже будешь петь и дольше, тем для педагогов многих лучше», — заявил Басков.

Исполнитель подчеркнул, что Долиной «это ничего не надо, она хочет результат». «Поэтому она имеет право за результат требовать то, что она требует», — заключил певец.

Ранее бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын резко отреагировал на слова продюсера Виктора Дробыша, раскритиковавшего методику артистки по обучению вокалу.