09:02, 11 сентября 2025Мир

Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности

Белый дом заявил, что демократы и их сторонники поддерживают преступность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Белый дом заявил, что Демократическая партия США и их сторонники поддерживают преступность. С таким обвинением администрация президента США выступила в соцсети Х.

«Демократы за преступность», — утверждается на затемненном коллаже с вырезками из публикаций в СМИ, где представители Демпартии критикуются за бездействие в этом вопросе.

Белый дом сопроводил опубликованный коллаж подписью «и точка».

10 сентября на американского политического активиста, консерватора Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Активист был доставлен в больницу в критическом состоянии. Он не выжил.

