Citta: В Риме бездомная женщина забросала фрески Микеланджело фекалиями

Бездомная женщина совершила акт вандализма в католической базилике в Риме, Италия. Об этом сообщает Citta.

Инцидент произошел во вторник, 9 сентября. По данным издания, 60-летняя злоумышленница вошла в церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, спроектированную Микеланджело, подошла к алтарю, вытащила из рюкзака пакет с фекалиями и бросила его во фрески.

«К счастью, установленный плексигласовый экран предотвратил повреждение фресок базилики в самом сердце столицы», — говорится в материале. Отмечается, что прибывшая на место полиция установила личность преступницы, ей были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сиань посетитель музейного комплекса повредил две фигуры воинов Терракотовой армии.