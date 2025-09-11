Доходы России от экспорта нефти упали

МЭА: Доходы России от экспорта нефти снизились на 6,4 процента

В августе 2025 года Россия получила от экспорта нефти 13,51 миллиарда долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Если сравнивать с июльскими значениями, то снижение оценивается в 6,4 процента. Относительно августа 2024 года доходы от нефтегазового экспорта упали на 8,5 процента. Подчеркивается, что они остаются вблизи пятилетних минимумов.

В то же время физические объемы экспорта в августе сократились относительно июля всего на 70 тысяч баррелей в сутки. Более того, относительно последнего летнего месяца прошлого года они выросли на 4,6 процента.

В начале сентября сообщалось, что по итогам августа нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 505 миллиардов рублей. Это на 10,5 миллиарда рублей меньше их ожидаемого месячного объема. Отмечалось, что по сравнению с июлем нефтегазовые доходы сократились больше чем в полтора раза.