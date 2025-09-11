Силовые структуры
08:27, 11 сентября 2025

Двух россиян заподозрили в диверсии

Суд арестовал до 8 ноября двух новосибирцев за поджог релейного шкафа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал Дениса Гоголева и Александра Овчинникова, подозреваемых в совершении диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчины пробудут в СИЗО до 8 ноября.

По версии следствия, в начале сентября Гоголев и Овчинников подожгли релейный шкаф на территории Ленинского района Новосибирска. Своими действиями они планировали подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

Сотрудники силовых структур задержали злоумышленников 9 сентября.

Ранее правоохранительные органы вышли на поджигателей, повредивших релейные шкафы на Северной железной дороге в Архангельской области.

