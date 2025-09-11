Европа захотела отойти от обсуждения отправки войск на Украину по одной причине

В Европе считают, что на фоне нежелания президента США Дональда Трампа обсуждать содействие силам, которые могут быть отправлены на Украину, нужно отойти от обсуждения подобной гарантии безопасности. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечает издание, в условиях, когда Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 4 сентября отказался обсуждать американский вклад в гарантии безопасности, связанные с отправкой войск на Украину.

«Настало время снизить интенсивность разговоров об этом и вместо этого сосредоточиться на обеспечении Украины необходимым ей оружием», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.