Горящий автомобиль с загадочными останками внутри нашли на горной дороге

На горной дороге в Австралии нашли горящий автомобиль с трупом внутри

Жители австралийского штата Новый Южный Уэльс нашли на горной дороге горящий автомобиль с загадочными останками внутри. Об этом пишет News.com.au.

Сообщение о горящем автомобиле на дороге в Голубых горах поступило в полицию около 10:30 утра в воскресенье, 7 сентября. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб потушили машину. Внутри оказались сгоревшие останки.

В данный момент австралийская полиция пытается выяснить, кому они принадлежали. Установить причину возгорания машины пока не удалось. К расследованию подключили отдел по борьбе с организованной преступностью.

Полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась к автомобилистам, проезжавшим по дороге в период с 10:00 до 10:45, так как на камеры их видеорегистраторов могло попасть происшествие, приведшее к возгоранию автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Великобритании останки пропавшей во время утренней пробежки женщины нашли на дне озера. Британка пропала 19 июля после того, как зашла в магазин за вином.