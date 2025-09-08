Из жизни
12:35, 8 сентября 2025Из жизни

Женщина отправилась на пробежку за вином и оказалась на дне озера

В Великобритании женщину нашли на дне озера после утренней пробежки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Великобритании пропавшую женщину нашли в озере после утренней пробежки до магазина. Об этом сообщает Daily Star.

38-летняя Рэйчел Бут отправилась на пробежку из своего дома в Нортвиче, графство Чешир, утром 19 июля. Судя по записям камер наблюдения, она добежала до магазина на заправке, где купила молоко и вино. Однако тем утром женщина так и не вернулась домой — к мужу и троим сыновьям. Позже в тот же день ее объявили в розыск.

21 июля поисковая группа нашла тело Бут на дне озера в парке Делэмир-Лейк — в 12 километрах от дома и в четырех километрах от заправки, где ее видели в последний раз. Первоначально было заявлено, что смерть была ненасильственной. Однако вскрытие опровергло эти догадки. Коронер объявил, что на теле были обнаружены свидетельства насилия. Полиция ведет поиск подозреваемых. Слушание отложено до 27 января, когда должно завершиться расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо супругов обвинили в том, что они почти полтора года прятали в доме останки любовника и тратили его деньги. Останки мужчины успели погрызть их чихуахуа.

