Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет за миллиард долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 на миллиард долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 средней дальности класса «воздух-воздух» вместе с необходимым материально-техническим обеспечением на сумму $1,07 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, власти Финляндии ранее запросили у США 405 ракет этого типа и различные связанные с ними системы.

В документе отмечается, что предполагаемая продажа соответствует целям США во внешней политике и национальной безопасности, так как усилит оборону союзника по НАТО. В агентстве уверены, что эта сделка расширит способности Финляндии реагировать на текущие и будущие угрозы.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.

