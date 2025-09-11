Мир
Лавров прокомментировал удары Израиля по Катару

Лавров заявил, что удары Израиля по Катару ведут к дестабилизации обстановки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Удары Израиля по территории Катара вызывают опасения Москвы относительно дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», — сказал глава МИД.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

