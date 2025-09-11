Бывший СССР
Лукашенко предложил Трампу большую сделку по заложникам

Лукашенко предложил Трампу провести большую сделку по заложникам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск готов провести с Вашингтоном большую сделку по «заложникам». Соответствующее предложение президенту США Дональду Трампу передал его белорусский коллега Александр Лукашенко, его слова опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Его (Трампа — прим. «Ленты.ру») очень волнуют, как он сказал, вопросы заложников, политзаключенных. Я не против, давайте обсудим и эту тему глобально. (...) Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе освобожденных, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп. Большую сделку, он так это называет», — сказал политик.

Он отметил, что Минск не заинтересован в том, чтобы ряд заключенных, интересующих американскую сторону, находился под стражей. При этом Лукашенко подчеркнул, что эти люди осуждены не по политическим статьям, так как таких статей нет в Уголовном кодексе Белоруссии.

Ранее заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул передал Лукашенко письмо от Трампа. В послании американский лидер, в частности, поздравил белорусского коллегу с днем рождения.

