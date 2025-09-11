Трамп передал Лукашенко письмо

Заместитель спецпосланника США по Украине передал Лукашенко письмо от Трампа

Заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и передал ему письмо от американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Трамп поздравил Лукашенко с днем рождения, отметил успехи белоруски Арины Соболенко на турнире в Нью-Йорке.

«Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей», — сказано в письме.

8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал установить перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования украинского конфликта.