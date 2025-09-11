Из жизни
11:43, 11 сентября 2025Из жизни

Мужчина сбросил 30 килограммов и раскрыл пять секретов своего похудения

Житель Индии изменил свои пищевые привычки и сбросил 30 килограммов за год
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Житель города Хайдарабад, Индия, сбросил за год 30 килограммов, изменив свои пищевые привычки. Пять секретов похудения он раскрыл для Times of India.

Судхир Кумар рассказал, что в 2020 году весил 100 килограммов и страдал от проблем со здоровьем. Тогда ему было уже 49 лет, и он решил сбросить лишний вес. Первое, что он сделал, — стал есть меньше сахара. По словам мужчины, для этого важно помнить, что сахар есть не только в десертах, но и в других блюдах.

Желающим похудеть Кумар посоветовал отказаться от доставок. Он признал, что заказывать еду проще и быстрее, чем ее готовить, но обычно блюда из доставок более калорийные и содержат много жиров. По той же причине мужчина призвал не есть в ресторанах. Он объяснил, что еда там вкусная, но редко полезная.

Если же и хочется поесть вне дома, лучше посещать рестораны с выбором блюд из меню, а не шведским столом. По словам Кумара, на шведском столе слишком высок риск переедания. «Заказ по меню помогает тем, кто находится на пути к похудению, быть внимательными и выбирать то, что им действительно следует съесть», — объяснил он.

Последний секрет похудения Кумара — ранний ужин. «Это создает естественное окно для голодания перед завтраком», — объяснил он. Как он считает, это способствует хорошему пищеварению и снижению веса.

Ранее сообщалось, что студентка из Туниса сумела похудеть на 52 килограмма за 11 месяцев без походов в спортзал и раскрыла секрет своего успеха. Она заявила, что упорство и постоянные усилия важнее в достижении цели, чем дорогое оборудование.

