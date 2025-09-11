Мужчина сбросил 30 килограммов и раскрыл пять секретов своего похудения

Житель города Хайдарабад, Индия, сбросил за год 30 килограммов, изменив свои пищевые привычки. Пять секретов похудения он раскрыл для Times of India.
Судхир Кумар рассказал, что в 2020 году весил 100 килограммов и страдал от проблем со здоровьем. Тогда ему было уже 49 лет, и он решил сбросить лишний вес. Первое, что он сделал, — стал есть меньше сахара. По словам мужчины, для этого важно помнить, что сахар есть не только в десертах, но и в других блюдах.
Желающим похудеть Кумар посоветовал отказаться от доставок. Он признал, что заказывать еду проще и быстрее, чем ее готовить, но обычно блюда из доставок более калорийные и содержат много жиров. По той же причине мужчина призвал не есть в ресторанах. Он объяснил, что еда там вкусная, но редко полезная.
Если же и хочется поесть вне дома, лучше посещать рестораны с выбором блюд из меню, а не шведским столом. По словам Кумара, на шведском столе слишком высок риск переедания. «Заказ по меню помогает тем, кто находится на пути к похудению, быть внимательными и выбирать то, что им действительно следует съесть», — объяснил он.
Последний секрет похудения Кумара — ранний ужин. «Это создает естественное окно для голодания перед завтраком», — объяснил он. Как он считает, это способствует хорошему пищеварению и снижению веса.
Ранее сообщалось, что студентка из Туниса сумела похудеть на 52 килограмма за 11 месяцев без походов в спортзал и раскрыла секрет своего успеха. Она заявила, что упорство и постоянные усилия важнее в достижении цели, чем дорогое оборудование.