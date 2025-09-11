Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 12 сентября 2025Мир

Подрывников «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

Telegraph: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли по дорожным камеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» удалось благодаря таксисту, которого наняли диверсанты. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Отмечается, что машина была снята камерой фиксации скорости из-за ее превышения.

В 2024 году немецкие правоохранительные органы установили личности двух участников диверсий на газопроводах. В августе 2025 года в Италии был задержан один из них, украинец Кузнецов. Как предполагает следствие, мужчина был в составе экипажа парусной яхты «Андромеда», которая могла использоваться для организации теракта. По данным Die Welt, экипаж яхты действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Медведева назвала самый нервный момент в жизни

    Подрывников «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

    Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

    Истребитель ВСУ разбомбил дом командира спецназа украинской полиции

    Небензя заявил о близости посольства России в Дохе к месту удара Израиля

    Бельгия вызвала российских дипломатов из-за беспилотников в Польше

    Президент Армении сделал необычное заявление о России

    В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

    Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости