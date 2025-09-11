Telegraph: Подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли по дорожным камеры

Установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» удалось благодаря таксисту, которого наняли диверсанты. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Отмечается, что машина была снята камерой фиксации скорости из-за ее превышения.

В 2024 году немецкие правоохранительные органы установили личности двух участников диверсий на газопроводах. В августе 2025 года в Италии был задержан один из них, украинец Кузнецов. Как предполагает следствие, мужчина был в составе экипажа парусной яхты «Андромеда», которая могла использоваться для организации теракта. По данным Die Welt, экипаж яхты действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.