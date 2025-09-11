Силовые структуры
Правоохранители заинтересовались многолетним насилием россиянина над женой и сыном

В Новосибирске суд арестовал мужчину за истязание жены и маленького сына
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске суд арестовал 37-летнего местного жителя, который в течение пяти лет регулярно избивал жену и маленького сына. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Он будет под стражей до 8 ноября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый систематически избивал супругу и ребенка, нанося им травмы различной степени тяжести, а также психологические страдания. «Используя незначительные поводы и применяя физическую силу, [он] систематически наносил удары руками и ногами», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Иркутске проживающий в городе 43-летний иностранец вытолкнул через окно четвертого этажа 17-летнюю дочь.

