Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

В Иркутске пройдет суд над иностранцем, который вытолкнул дочь в окно

В Иркутске проживающий в городе 43-летний иностранец вытолкнул через окно четвертого этажа 17-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 28 ноября 2024 года. Следователи выяснили, что весь день мужчина избивал дочь, а потом толкнул ее в окно.

Иностранец проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 117 УК РФ («Истязание»). Он свою вину не признает. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

