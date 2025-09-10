Силовые структуры
12:03, 10 сентября 2025

Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

В Иркутске пройдет суд над иностранцем, который вытолкнул дочь в окно
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Иркутске проживающий в городе 43-летний иностранец вытолкнул через окно четвертого этажа 17-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 28 ноября 2024 года. Следователи выяснили, что весь день мужчина избивал дочь, а потом толкнул ее в окно.

Иностранец проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 117 УК РФ («Истязание»). Он свою вину не признает. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ростовской области суд приговорил к десяти годам колонии особого режима мужчину, выкинувшего из окна сожительницу.

