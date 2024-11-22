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20:11, 22 ноября 2024Силовые структуры

Скинувший из окна сожительницу россиянин получил десять лет колонии особого режима

В Ростовской области мужчина вытолкнул женщину из окна и получил 10 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил к десяти годам колонии особого режима мужчину, обвиненного в покушении на сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в феврале россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытовой ссоры с женщиной схватил ее за одежду и вытолкнул из окна. В результате падения с третьего этажа потерпевшая получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована. В больнице ей оказали своевременную помощь.

Известно, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что угрожавший подорвать возлюбленную житель Нижегородской области сел на 2,5 года.

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