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20:03, 21 ноября 2024Силовые структуры

Угрожавший подорвать возлюбленную россиянин сел на 2,5 года

Угрожавшего подруге гранатой жителя Нижегородской области отправили в колонию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Богородский городской суд Нижегородской области приговорил к 2,5 года колонии общего режима местного жителя, угрожавшего возлюбленной гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Нижегородском областном суде.

Мужчину признали виновным по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Установлено, что он нашел во дворе жилого дома ручную гранату с взрывателем и забрал ее к себе в сарай. В конце июня граната оказалась в машине подсудимого. Воспользоваться ей он пригрозил своей возлюбленной, когда пара по дороге разругалась. Женщина восприняла угрозу как реальную.

В суде мужчина признал вину. Ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин забил сожительницу табуреткой и объяснил случившееся нападением бандитов.

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