Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

«Фандом Фест» от «ВКонтакте» представил программу лектория

Один из крупнейших фестивалей поп-культуры в России «Фандом Фест» от «Вконтакте» представил программу лектория. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

В рамках фестиваля посетители смогут встретиться с издателями любимых книг, художниками и разработчиками игр, иллюстраторами и авторами новелл. Гостям лектория выпадет шанс первыми увидеть эксклюзивные отрывки готовящихся к прокату картин «Возвращение в Сайлент Хилл» и «Черный Шелк», а также задать интересующие вопросы режиссерам картин.

Кроме того, в пространстве лектория VK Play Talks участникам фестиваля представят игру «Mobile Legends: Bang Bang». Прямо перед гостями в нее сыграют популярные стримеры. Кроме того, разработчик мистической триллер-игры «Аспис» Даниил Пономарев и автор визуальной новеллы в жанре хоррор «Зайчик» Saikono обсудят возросшую популярность славянского сеттинга в играх. Также гости фестиваля смогут посетить мастер-класс от издательства комиксов BUBBLE — его проведет иллюстратор Валентин Поткин.

«Фандом Фест» пройдет 22 и 23 ноября в Москве. Хедлайнерами мероприятия выступят k-pop-группы EVERGLOW и 8TURN. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, китайский музыкант WEIYI и казахская группа NOMADS.

