12:05, 11 сентября 2025Мир

Раскрыто требование Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Президент США Дональд Трамп после ударов по Дохе потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить новых атак по территории Катара. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

При этом портал отмечает, что операция израильского руководства предварительно не была согласована ни с Трампом, ни с его ближайшими советниками.

Ранее Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

