17:36, 11 сентября 2025Путешествия

Россияне отдали 250 тысяч рублей за поездку в Ереван ради Роналду и нарвались на мошенника

Россияне поехали в Армению на матч с Португалией и не смогли на него попасть
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Россияне отдали 250 тысяч рублей за поездку в Ереван ради Криштиану Роналду и нарвались на мошенника. Об этом сообщает «Инфо 24».

Уточняется, что Мария из Новосибирска хотела исполнить мечту сына и сводить его на футбольный матч между Арменией и Португалией 6 сентября, чтобы тот смог увидеть любимого футболиста. Женщина купила билеты через агрегатор за 70 тысяч рублей еще в августе, однако в день, когда должна была состояться игра, ей сообщили, что необходимой квоты мест не оказалось.

Тогда россиянка попыталась купить билеты с рук, однако сразу после оплаты 30 тысяч рублей предполагаемый продавец заблокировал ее. В результате женщина отдала 100 тысяч рублей за билеты на матч, 110 тысяч рублей за перелет с ребенком, а также около 30 тысяч рублей за проживание и еду. В настоящее время мать и сын уже вернулись в Новосибирск.

Ранее турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране без обратных билетов и отказалась ей помогать. По сообщению автора публикации, фирма уже обманула немало клиентов.

