Россиянка лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове кровавой шишки

В Нижегородской области женщине удалили опухоль, вырезав часть скальпа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Жительница Нижегородской области лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На операционный стол к нижегородским хирургам попала 87-летняя пенсионерка. На покрытой волосами части ее головы появилось новообразование, однако россиянка на протяжении шести лет не обращалась за помощью. В больнице женщина оказалась лишь после того, как опухоль приняла вид кровавой шишки.

В ходе операции врачам пришлось обрить пациентку наголо. Опухоль ей вырезали вместе с частью кожного покрова. После этого косметический дефект был скрыт с помощью пересадки тканей. Пенсионерка уже вернулась домой.

Ранее в Свердловской области хирурги удалили россиянину пожиравшую его череп опухоль. Новообразование к моменту операции проросло кости черепа и продолжило расти наружу.

