Россиянка показала на видео купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

Жительница Оренбурга показала купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

Жительница Оренбурга показала купленные в «Пятерочке» конфеты с червями. Записанный ею ролик опубликовал Telegram-канал «Оренбург Инцидент».

На кадрах видно личинку рядом с конфетой, которую россиянка купила неделей ранее. Женщина призналась, что уже съела несколько конфет, купленных в то же время. Она допускает, что могла съесть несколько личинок в том случае, если и остальные конфеты были заражены.

Ранее в схожей ситуации оказался еще один россиянин. Он купил в «Магните» шоколадные батончики известного кондитерского бренда и обнаружил в одном из них личинку. Производитель, прокомментировавший ситуацию, заявил, что подобное может произойти из-за того, что сами граждане не соблюдают продуктовое соседство при хранении сладостей после покупки.