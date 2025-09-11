Российская актриса восхитилась Лукашенко

Актриса Мария Шукшина призналась, что восхищается президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ее слова приводит «Газета.ру».
«Я очень уважаю и ценю Александра Григорьевича. И восхищаюсь им», — заявила она, подчеркнув, что ценит внимание политика к культуре.
Артистка отметила, что интерес руководителя страны к культуре важен для сохранения высокого уровня искусства.
В декабре Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище». Он указал на то, что кино является самым важным видом искусства.