Российская актриса восхитилась Лукашенко

Актриса Мария Шукшина заявила, что восхищается президентом Белоруссии Лукашенко

Актриса Мария Шукшина призналась, что восхищается президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ее слова приводит «Газета.ру».

«Я очень уважаю и ценю Александра Григорьевича. И восхищаюсь им», — заявила она, подчеркнув, что ценит внимание политика к культуре.

Артистка отметила, что интерес руководителя страны к культуре важен для сохранения высокого уровня искусства.

В декабре Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище». Он указал на то, что кино является самым важным видом искусства.