12:16, 11 сентября 2025

Российская школьница отвесила пощечину сверстнице и попала на видео

В Волгограде школьница унизила сверстницу и отвесила ей пощечину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Волгограде школьница унизила сверстницу и отвесила ей пощечину. Действия юной россиянки попали на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале «Волгоград Красноармейский».

На представленных кадрах видно, как девочка бьет по лицу ровесницу и заставляет ту приносить извинения.

По данным портала V1.ru, в конфликте участвовали учащиеся из школы № 64.

Директор школы № 64 Елена Бунина подтвердила информацию об инциденте, уточнив, что с девочкой уже давно существуют проблемы. «Работаем, пока работаем. Учителям тяжело, и не только учителям», — пояснила руководитель учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Нерехте Костромской области толпа подростков из 11 человек избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу.

