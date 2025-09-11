Россия
12:27, 11 сентября 2025Россия

Российские объекты подверглись атакам РСЗО HIMARS и ракеты «Нептун»

Минобороны: Системы ПВО сбили авиабомбы, снаряды HIMARS и ракету «Нептун»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Украина выпустила по российским объектам беспилотники, авиабомбы и дальнобойную ракету. Подробности об отражении атаки журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, удары пытались наноситься при помощи трех авиационных бомб, четырех снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракеты большой дальности «Нептун».

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также задействовали в атаках 166 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Все объекты удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на четверг, 11 сентября, украинские войска выпустили по России почти два десятка беспилотников. По данным министерства, за ночь системы ПВО сбили 17 летательных аппаратов. Больше всего из них — 6 — перехватили над Воронежской областью.

