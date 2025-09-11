Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 11 сентября 2025Наука и техника

Российскую авиацию сочли лучшей в мире

Гендиректор ОАК: СВО доказала, что военная авиация России является лучшей в мире
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Российскую военную авиацию можно считать лучшей в мире, что доказывает специальная военная операция (СВО). Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«Сегодня мы с вами видим, как специальная военная операция и то, как применяются наши самолеты, лучше любых слов, лучше любых презентаций подтверждают, что наша боевая авиация — самая лучшая в мире. И мы видим лучшее подтверждение этому — огромную очередь из иностранных заказчиков», — сказал гендиректор в ходе второго форума студентов-целевиков ОАК в Московском авиационном институте.

По словам Бадехи, иностранные заказчики видят, насколько российские самолеты доминируют в реальных боевых условиях. Он также отметил, что Россия находится на переломном этапе внедрения искусственного интеллекта и беспилотных технологий в авиацию.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В июле американское издание TNI назвало истребитель поколения 4++ Су-35С лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. Су-35С неоднократно доказывали свою боеспособность в сложных условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости