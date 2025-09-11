Рыбы отрастили на лбу зубы для секса

Объяснено происхождение зубов на лбу у глубоководных химер

Американские ученые объяснили происхождение отростка с зубами на лбу у самцов химер — глубоководных хрящевых рыб, встречающихся во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Об этом сообщает издание New York Times.

На голове у самцов химер имеется пазуха с отростком, который покрывают ряды образовании, напоминающих акульи зубы. Они выпускают его во время спаривания, чтобы держаться за самку. Эволюционный биолог Гарет Фрейзер и его коллеги из Флоридского университета изучили этот орган и пришли к выводу, что образования на нем действительно представляют собой зубы.

В статье в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences Фрейзер предложил объяснение, как зубы оказались у химер на лбу, а не в пасти. Он указал, что у представителей виде Helodus simplex, который жил 315 миллионов лет назад и считается предком этих рыб, подобный отросток располагался куда ближе к верней челюсти.

Фрейзер полагает, что этот отросток переместился на лоб в ходе эволюции. При этом на нем сохранились зубы, а их форма и расположение остались теми же, что и сотни миллионов лет назад. Тем временем зубы во рту химер адаптировались к их новой диете и превратились в пластины, которыми удобно грызть жестких моллюсков.

Ранее сообщалось, что новозеландская природоохранная организация Mountains to Sea Conservation Trust назвала психролюта рыбой года. Эти рыбы прославились из-за отростка на голове, который придает их мордам сходство с человеческим лицом. Под водой они кажутся недовольными, а на поверхности их «лица» из-за перепада давления приобретают особенно трагическое выражение.