Сбежавшему российскому бойцу предсказали получение пули за предательство

Маргарита Сурикова
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойца Вооруженных сил (ВС) России Льва Ступникова, которого обвинили в работе на украинские спецслужбы, может ожидать несколько пуль где-нибудь в Испании. Своей точкой зрения поделился обозреватель «Царьграда» Олег Беликов.

Он напомнил о судьбе летчика Максима Кузьминова. В 2023 году военнослужащий расправился с экипажем и угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Кузьминову обещали заплатить 500 тысяч долларов, однако он получил лишь небольшую сумму.

ГУР Украины признало, что курировало действия российского военного. Летчика начали приглашать на украинские телеканалы, а также к блогерам. Он рассчитывал укрыться в Испании, однако позже его тело нашли в городе Вильяхойоса. Кузьминова похоронили в безымянной могиле.

«Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — заключил Беликов.

11 сентября в спецназе «Ахмат» заявили, что Ступников во время участия в спецоперации мог на протяжении семи месяцев наводить ракеты на сослуживцев, а после сбежал на Украину. Подразделение открыло охоту на мужчину.

