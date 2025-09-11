Бывший СССР
Стало известно о наступлении России на Лиман

ВС России развивают наступление на Лиман в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) развивают наступление на Лиман на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Шандриголово и продвигаются с боями вперед», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что после взятия Шандриголово под контроль ВС России смогут прервать коммуникации ВСУ в Лимане и осложнить логистику находящимся там подразделениям украинской армии.

Ранее сообщалось, что власти Украины подготавливают Славянск к эвакуации. «Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом», — пишут военкоры.

