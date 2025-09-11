Мир
09:01, 11 сентября 2025

Стало известно о возмущении Трампа после удара Израиля по Катару

WSJ: Трамп выразил недовольство в разговоре с Нетаньяху после удара по Дохе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по руководству движения ХАМАС в Дохе. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленных представителей администрации президента США, телефонный разговор Трампа и Нетаньяху был напряженным. Американский лидер назвал решение атаковать лидеров ХАМАС в столице Катара неразумным.

«Он был возмущен, узнав об атаке, поскольку удар Израиля пришелся по территории другого союзника США, выступавшего посредником в переговорах о прекращении войны в секторе Газа», — рассказали собеседники газеты.

Израильский премьер сказал Трампу, что для нанесения удара у него был небольшой временной промежуток и он воспользовался этой возможностью.

После удара по Дохе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов.

