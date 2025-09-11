Светлана Ходченкова в мини-юбке станцевала на пилоне

Российская актриса Светлана Ходченкова в мини-юбке станцевала на пилоне

Российская актриса Светлана Ходченкова в откровенном образе станцевала на пилоне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость предстала в зеленой расклешенной мини-юбке и белом лонгсливе свободного кроя.

Помимо этого, звезда надела белые лаковые ботфорты на платформе и высоком каблуке. В то же время она распустила длинные светлые волосы, завитые в мелкие кудри.

В июне 42-летняя Светлана Ходченкова прогулялась по улице в прозрачной юбке. Знаменитость позировала на размещенном снимке в ярко-красном костюме, состоящем из облегающего топа-бандо и ультракоротких шортов.