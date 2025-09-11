Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:36, 11 сентября 2025Ценности

Светлана Ходченкова в мини-юбке станцевала на пилоне

Российская актриса Светлана Ходченкова в мини-юбке станцевала на пилоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова в откровенном образе станцевала на пилоне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость предстала в зеленой расклешенной мини-юбке и белом лонгсливе свободного кроя.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, звезда надела белые лаковые ботфорты на платформе и высоком каблуке. В то же время она распустила длинные светлые волосы, завитые в мелкие кудри.

В июне 42-летняя Светлана Ходченкова прогулялась по улице в прозрачной юбке. Знаменитость позировала на размещенном снимке в ярко-красном костюме, состоящем из облегающего топа-бандо и ультракоротких шортов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Россиянка лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове кровавой шишки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости