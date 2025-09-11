Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 11 сентября 2025Бывший СССР

Сырский пожаловался на глубину российских ударов

Главком ВСУ Сырский пожаловался на увеличение глубины российских ударов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на увеличение глубины российских ударов. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы», — написал украинский главком.

По его словам, для противодействия российским дронам Украине необходимо наращивать средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Сырский рассказал об успехах коалиции в рамках «Рамштайна». Он призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Глюкоза опубликовала фото с голой грудью

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости