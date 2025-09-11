Трамп отменил санкции в отношении белорусской авиакомпании

США отменили санкции против авиакомпании «Белавиа»

США прекратили санкции в отношении авиакомпании из Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На совещании с президентом Александром Лукашенко спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что Америка официально отменила ограничения, введенные против «Белавиа». Такое решение глава Соединенных Штатов принял во время разговора по телефону с лидером Белоруссии.

«Официально у меня была встреча с президентом Трампом, в которой приняли участие еще несколько десятков человек. Это решение, о котором президент сказал: "Сделайте это немедленно"», — подчеркнул Коул.

На данный момент решение утверждено и принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами США.

Ранее Лукашенко поблагодарил президента США за миротворческие усилия. По словам белорусского лидера, ни один президент США не предпринимал столько усилий по установлению мира, как Дональд Трамп.