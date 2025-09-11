Бывший СССР
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за миротворческие усилия. Его слова передает БелТА.

«Как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе», — рассказал Лукашенко в разговоре с заместителем спецпосланника Трампа по Украине Джоном Коулом.

По словам белорусского лидера, ни один президент США не предпринимал столько усилий по установлению мира, как Дональд Трамп, а самому американскому лидеру Лукашенко посоветовал делать самостоятельные выводы, прислушиваясь к советам.

Ранее Лукашенко заявил о готовности в ближайшее время посетить КДНР. Он выразил надежду, что сотрудничество Минска и Пхеньяна и работа стран в международных организациях принесут пользу обоим народам и будут способствовать росту взаимопонимания.

