12:04, 11 сентября 2025

Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

Американская актриса Полли Холлидей умерла на 89-м году жизни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Waring Abbott / АР

Американская актриса театра и кино Полли Холлидей умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает AP (The Associated Press).

Артистки не стало во вторник, 9 сентября, она умерла у себя дома в Нью-Йорке, сообщил ее театральный агент Деннис Аспленд.

Среди наиболее запоминающихся работ актрисы — роль официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в ситкоме «Элис», за которую она была дважды удостоена премии «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль второго плана», и участие в таких проектах, как «Вся президентская рать», «Луна над Парадором», «Миссис Даутфайр», «Ловушка для родителей» и «Гремлины».

Полли Холлидей также выступала на Бродвее и была номинирована на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Кошка на раскаленной крыше».

