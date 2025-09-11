Россия
07:08, 11 сентября 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта

Депутат Госдумы Шеремет назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о затягивании украинского конфликта. Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта и назвал его заявления поспешными. «Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине. «Каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он [президент России Владимир Путин] берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал он.

