В Госдуме ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта

Депутат Госдумы Шеремет назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о затягивании украинского конфликта. Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта и назвал его заявления поспешными. «Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине. «Каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он [президент России Владимир Путин] берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал он.