В Катаре обсудили с партнерами ответ Израилю

CNN: В Катаре обсудили с партнерами в регионе ответ Израилю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Власти Катара ведут переговоры с региональными партнерами о том, как ответить Израилю на его удары по Дохе. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

«Регион даст ответ, и этот вопрос обсуждается с региональными партнерами», — заявил он.

Аль Тани отметил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

9 сентября ЦАХАЛ нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. В израильской армии заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, в том числе за счет использования высокоточных снарядов и получения дополнительных данных разведки.

