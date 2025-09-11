Экономика
14:32, 11 сентября 2025Экономика

В России предупредили о риске подорожания ключевого стройматериала

Аналитик Бодренков: Минимальные объемы продаж цемента могут привести к росту цен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Введение минимальных объемов продаж цемента на бирже в России может в итоге привести к росту цен на ключевой строительный материал. Об этом риске предупредил глава рабочей группы по биржевой торговле ассоциации «Союзцемент» Валерий Бодренков. Его слова приводит ТАСС.

При таком сценарии стоимость цемента для строительных компаний может перейти к росту, полагает аналитик. Подобного рода попытки властей установить контроль за отраслью приведут к негативным последствиям, подчеркнул Бодренков. На фоне отсутствия интереса со стороны реальных потребителей более активными участниками рынка станут перекупщики. Следствием этого станет удорожание стройматериала для застройщиков.

В настоящее время ключевыми потребителями цемента в России являются производители железобетонных изделий, бетона и компании-подрядчики. Они привыкли работать с продавцами по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами и условиями поставок. С учетом этого смысл закупать продукцию на бирже, где стоимость лотов может варьироваться, у них нет. «Это ставит под сомнение саму возможность создания ликвидного рынка», — резюмировал Бодренков.

Инициаторами вышеуказанной меры выступили Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг России. По задумке авторов, введение минимального объема продаж цемента на бирже должно поспособствовать снижению числа посредников в цепочке поставок стройматериала и увеличению предложения на внутреннем рынке. Иными словами, Бодренков и инициаторы придерживаются противоположных мнений касательно последствий установления биржевого минимума продаж цемента. По мнению представителя отраслевой ассоциации, такая мера полностью не устранит посредников при реализации стройматериала, что чревато очередным разгоном цен.

    Все новости