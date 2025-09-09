Для находящейся в кризисе отрасли предложили ввести обязательный минимум продаж на бирже

ФАС анонсировала введение порога обязательной продажи цемента на бирже

Власти озвучили меры для находящейся в кризисе российской цементной отрасли — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг РФ предложили установить с 1 марта 2026 года минимальный объем продаж цемента на бирже. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Действие анонсированного ведомством приказа планируется распространить на занимающих доминирующее положение производителей цемента, которые в течение года должны будут реализовывать на бирже не менее пяти процентов от среднего значения объемов проданного ими цемента в соответствующем месяце за три предыдущих года.

«Развитие биржевой торговли цементом способствует сокращению количества посредников в цепочке поставок товара и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей, которые получат возможность приобретать продукцию по конкурентным ценам», — отметили в связи с этим в ФАС.

По итогам первых шести месяцев 2025 года потребление цемента в России упало на 8,6 процента, до 28,4 миллиона тонн, причем в мае и июне падение ускорилось до 9,8 и 11,8 процента соответственно. Производство ключевого стройматериала за полгода упало на 9,9 процента. О ситуации в отрасли ранее писала «Лента.ру».