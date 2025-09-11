Бывший СССР
В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

Bloomberg: В ВСУ обеспокоены изменением позиции США по военной помощи Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоены изменением позиции США по поставкам военной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloombeh со ссылкой на главного чиновника по закупкам вооружений страны Арсена Жумадилова.

Он подчеркнул, что для защиты от воздушных атак Украине необходимо оружие, которое могут предоставить только США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил Жумадилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен попросить у западных партнеров новые системы ПВО на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он указал, что усиление ПВО является приоритетом для Киева.

