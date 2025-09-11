Великобритания подтвердила готовность развернуть войска НАТО в Польше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности вместе с союзниками по НАТО развернуть войска в Польше. О ходе телефонного разговора политиков сообщается на официальном сайте британского правительства.
«Премьер-министр заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание сил НАТО в регионе», — говорится в документе.
Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что союзники по НАТО готовятся ответить на произошедший в Польше инцидент с дронами.