Великобритания подтвердила готовность развернуть войска НАТО в Польше

Стармер заявил Макрону о готовности развернуть войска НАТО в Польше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности вместе с союзниками по НАТО развернуть войска в Польше. О ходе телефонного разговора политиков сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание сил НАТО в регионе», — говорится в документе.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что союзники по НАТО готовятся ответить на произошедший в Польше инцидент с дронами.