Во Франции раскрыли подробности о подавлении протестов в стране

BFMTV: МВД Франции проводит 50 операций для подавления протестов в стране

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что французские силовики проводят операции по всей стране для возобновления работы ключевых объектов, заблокированных протестующими, передает телеканал BFMTV.

По словам Ретайо, французские силовики проводят сразу 50 операций для деблокирования объектов на всей территории страны. Известно, что среди них автодороги и склады.

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» прошли по всей Франции 10 сентября. Забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономической политики, предложенными правительством.