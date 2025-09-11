Бывший СССР
Военный аналитик рассказал о продвижении ВС России у Северска в ДНР

Марочко: ВС России продвигаются к Северску и заняли половину Переездного в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска продвигаются с южного направления к Северску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он также рассказал, что за последние несколько суток российские войска заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и половину территории Переездного. Марочко добавил, что у Вооруженных сил (ВС) России также есть успехи в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России ведут бои в высотной застройке в подконтрольном Киеву Красноармейске. Он также прокомментировал наступление ВС России в районе выступа у подконтрольного Киеву Доброполья, назвав его полезным и значимым.

До этого стало известно, что ВС России развивают наступление на Новопавловку в Днепропетровской области, продвигаясь с северо-востока и юга. Общая площадь продвижения на новопавловском направлении составила 1,5 квадратных километра.

