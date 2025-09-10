Бывший СССР
Военкоры рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области

«РВ»: ВС России развивают наступление на Новопавловку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на Новопавловку в Днепропетровской области, продвигаясь с северо-востока и юга. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что также Российская армия взяла под контроль восточную окраину населенного пункта Муравка. Общая площадь продвижения на новопавловском направлении составила 1,5 квадратных километра, подчеркнули военкоры.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают украинские войска в сторону Днепропетровской области.

