ВСУ нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк. По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска для удара применили дальнобойное оружие.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 23:12 - город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — говорится в сообщении.

10 сентября Минобороны сообщило, что в небе над Россией система противовоздушной обороны сбила дальнобойную украинскую управляемую ракету «Нептун».