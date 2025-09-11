ВТБ предложили продать крупную страховую компанию

Группе ВТБ предложили продать «Росгосстрах» (РГС). Об этом сообщило «РБК», со ссылкой на три источника.
По их информации, купить страховую компанию захотел «Балтийский лизинг», чье предложение уже направили на согласование в Банк России. Есть данные, что потенциальный покупатель желает профинансировать сделку за счет заемных средств, что вызвало дополнительные вопросы у ЦБ. По словам представителя кредитной организации, «Балтийский лизинг» действительно рассматривает возможность покупки РГС, но окончательного решения еще не приняли и пока рассматривают различные варианты и архитектура возможной сделки.