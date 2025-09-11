Живущий в США россиянин прошел курс молодого бойца ради отправки на СВО

Россиянин, живущий в США, прошел курс молодого бойца в полевом лагере в подразделении «Эспаньола», приобрел позывной Самбо ради отправки на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно RTVI.

В беседе с корреспондентом мужчина отметил, что решил вернуться на родину, поскольку начал терять многих близких на фронте. Самбо подчеркнул, что проживал в Штатах последние четыре года.

«Так как и близких начал терять, и одноклассников. Поэтому за Родину решил пойти воевать», — поделился он.

Боец добавил, что полгода назад обучался в одном из подразделений Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России на направлении оператор-техник беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

