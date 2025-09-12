Банк России объяснил снижение ключевой ставки до 17 процентов

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян в целом остаются на повышенном уровне

Инфляционные ожидания россиян остаются высокими и их уровень, несмотря на ощутимое замедление темпов роста цен в последние месяцы существенно не изменился. Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ по поводу решения снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17 процентов годовых.

«В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — объяснили в ЦБ, уточнив, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляционных ожиданий и устойчивости замедления инфляции.

Жесткость денежно-кредитных условий, необходимая для возвращения инфляции к цели в 4 процента в 2026 году, продолжит поддерживаться и будет способствовать дезинфляции, отметили также в регуляторе.

Аналитики ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16-17 процентов. При этом большая их часть предсказывала корректировку по нижней границе указанного коридора.