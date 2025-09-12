Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 12 сентября 2025Экономика

Банк России объяснил снижение ключевой ставки до 17 процентов

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян в целом остаются на повышенном уровне
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ

Инфляционные ожидания россиян остаются высокими и их уровень, несмотря на ощутимое замедление темпов роста цен в последние месяцы существенно не изменился. Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ по поводу решения снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17 процентов годовых.

«В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — объяснили в ЦБ, уточнив, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляционных ожиданий и устойчивости замедления инфляции.

Жесткость денежно-кредитных условий, необходимая для возвращения инфляции к цели в 4 процента в 2026 году, продолжит поддерживаться и будет способствовать дезинфляции, отметили также в регуляторе.

Аналитики ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16-17 процентов. При этом большая их часть предсказывала корректировку по нижней границе указанного коридора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

    Директора российского рехаба наказали за расправу над постояльцем

    Каллас рассказала детали плана ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости